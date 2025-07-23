Ексочільника департаменту КМДА звинувачують у розкраданні 75 млн гривень з фонду соцдопомоги тяжкохворим

Служба безпеки України затримала колишнього директора Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської держадміністрації (КМДА), який підозрюється у привласненні бюджетних коштів, інформує пресслужба СБУ.

Йдеться про причетність до розкрадання майже 75 млн гривень, що призначалися для паліативної допомоги тяжкохворим. Співробітники СБУ викрили перших фігурантів навесні цього року – двох заступників керівника зазначеного вище департаменту КМДА, очільника столичної психлікарні та їхнього спільника.

За матеріалами справи, зловмисники привласнювали гроші, виділені на фінансування киян, які страждають невиліковними захворюваннями.

Наразі зібрано доказову базу на ексочільника профільного департаменту КМДА, який перебував на посаді протягом 2022-2025 років і брав участь в організації «схеми».

Під його керівництвом чиновники Київської міської держадміністрації уклали договір з підконтрольними компаніями, які мали безкоштовно постачати ліки, продукти харчування та послуги для тяжкохворих громадян.

Замість цього, за матеріалами справи, половину бюджетних коштів фігуранти витратили на оренду і придбання автомобілів преміум-класу та елітної нерухомості.

Щоб приховати оборудку, її організатори оформлювали відповідне майно нібито для потреб пацієнтів, про що робили фейкові записи у звітній документації.

Крім того, співробітники СБУ затримали трьох представників столичних фірм, які «відмивали» викрадені гроші під виглядом надання безкоштовних послуг для тяжкохворих, а готівку віддавали організаторам «схеми».

На підставі нових доказів ексдиректору департаменту КМДА і трьом підконтрольним йому підприємцям повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану).

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

За цією ж статтею кваліфіковано злочини з боку «тіньового» куратора Департаменту КМДА, який переховується за кордоном.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у місті Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.