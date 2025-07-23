"Розворот Трампа щодо України — цинізм і двозначність", — ЗМІ

Відоме британське видання The Economist різко оцінює зміну позиції екс-президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні, називаючи її «абсолютно цинічною» та «фантазією» про швидке мирне врегулювання.

Протягом останніх шести місяців президент Дональд Трамп постійно змінював свою позицію щодо України. Він заявив, що може покласти край війні за 24 години. Потім, під час переговорів з Росією, він пригрозив припинити постачання зброї Україні. Минулого тижня він продемонстрував новий ентузіазм у підтримці Києва, повідомляє The Economist.

Його вражаючий розворот супроводжується двозначністю, театральністю і цинізмом, вважає видання. Однак він відкриває Україні та її прихильникам шлях до стабілізації позиції, що слабшає. Вони повинні ним скористатися.

Спочатку Трамп називав Путіна «генієм», звинувачуючи Україну у війні і принижуючи її президента перед світовою пресою. Його нова позиція, озвучена після зустрічі з НАТО 14 липня, дещо інша.

Мінливість Трампа впадає в очі: він відступив від деяких своїх коментарів всього через день. «Я ні на чиєму боці», — заявив він 15 липня.

Спочатку він, здавалося, схвалив удари України вглиб території Росії, а потім сказав Зеленському не завдавати ударів по Москві і заявив, що не схильний надавати Україні ракети дальньої дії.

Не виглядають переконливими і його погрози ввести «жорсткі» вторинні мита, вважає видання. Теоретично він міг би ввести санкції, які скоротили б експортні доходи Росії, не вплинувши істотно на ціну нафти. Але якщо вони будуть достатньо жорсткими, щоб перекрити експорт енергоресурсів Кремля, ціна на нафту може злетіти, викликавши інфляційний шок, який Трамп міг би вважати неприпустимим.

Найбільшими покупцями російської нафти є Китай (47%) та Індія (38%), а Трамп відмовився від повномасштабної торговельної війни з Китаєм і веде переговори з Індією.

Замість того, щоб поставляти Україні зброю, як робив Джо Байден, Трамп хоче, щоб європейські уряди купували її і передавали в дар. За його словами, це буде «хороший бізнес». Проте, оплативши таку зброю, Європа могла б заповнити прогалини у військовій сфері. Не всі європейські лідери палають цією ідеєю, але вони могли б покрити витрати за рахунок заморожених російських державних активів. Німеччина вже заявила, що купить ракетні батареї Patriot, які можуть забезпечити протиповітряну оборону України.

Якщо Україна знайде спосіб захистити свої міста з повітря, Путін опиниться втягнутим у виснажливу війну на виснаження. За останні два роки його наземні війська досягли лише незначних успіхів, заплативши за це величезну ціну.