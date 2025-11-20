Привид врегулювання: до чого призведуть довкола мирні свистопляски

Заморожений кілька місяців поспіль мирно-перемовний процес щодо припинення війни в Україні стрімко увірвався у глобальний медійний простір. При цьому форма і зміст даного тематичного кейсу наразі носить переважно кулуарний характер. Детальніше про це – далі в матеріалі ForUA.

Під завісу календарної осені-2025 виник сплеск дипломатичної активності в питанні врегулювання російсько-української війни. Головним переговорним майданчиком у середу, 19 листопада стала Анкара. Вирушаючи до Туреччини, президент Зеленський зробив несподівану заяву про те, що летить до Туреччини задля «активізації мирних переговорів». На цьому тлі глава МЗС Туреччини Хакан Фідан зробив гучну заяву про те, що путінська «СВО» максимально наблизилася до етапу припинення.

Крім президента Ердогана, ще однією ключовою фігурою на переговорах в Анкарі, як очікувалося, мав стати спецпосланець президента США Стів Віткофф, якого Дональд Трамп наділив повноваженнями головного переговорника з українського врегулювання. Новину про те, що Віткофф нібито також летить до Туреччини на зустріч із президентом Зеленським, із посиланням на «турецьке джерело» першим повідомило агентство Reuters, після чого її підхопили як сенсацію світові ЗМІ. Втім невдовзі портал Axios з посиланням на американських та українських чиновників спростував дану інформацію. Жодної офіційної заяви Білого дому щодо цього так зрештою і не було зроблено. У зв’язку з цим залишається незрозумілим, чи справді спецпосланник президента США збирався летіти на переговори до Туреччини, але в останній момент від них відмовився, чи новина про його запланований візит була лише інформаційним вкиданням, покликаним гучно повідомити про повернення США до переговорного процесу по Україні.

У той час як українські та американські представники так і не зустрілися в Анкарі, американсько-українські переговори, але з іншим складом учасників розпочалися 19 листопада у Києві. Зокрема, до української столиці в середу прибула високопоставлена ​​делегація американських військових на чолі з міністром армії США Денієлом Дрісколом. До її складу також увійшов начальник штабу Сухопутних військ США Ренді Джордж.

«Візит міністра Сухопутних військ США та особистого друга Ді Венса в Київ – це, безумовно, дуже важлива подія, особливо на фоні турбулентності в якій ми зараз перебуваємо. Це найвищого рівня візит воєнного керівництва США до Києва за весь час перебування Трампа при владі. Цей візит особисто схвалений Трампом і є серйозною перемогою посольства України в Вашингтоні та особисто Ольги Стефанишиної. Про що цей візит? Видається, є три цілі. Перша – Дріскол має дати Трампові звіт про реальну ситуацію на фронті. Друга – співпраця з українським ВПК і особливо з виробниками дронів. І третя, схоже виключно політична – оцінити внутрішню політичну ситуацію на фоні корупційного енергетичного скандалу. З урахуванням того, що зустріч Віткофф – Зеленський не відбулася в Анкарі, візит Дріскола грає новими фарбами. Він може бути одним із визначальних для прийняття подальших переговорних рішень Білим домом», - зазначає політолог Вадим Денисенко.

Власне, якщо говорити про подальші рішення трампівської адміністрації, то тут очевидно, що передусім йдеться про так званий мирний план з 28-ми пунктів, який облетів усі світові медіа. Документ поділяється на умовних чотири розділи – про припинення бойових дій, безпекові гарантії, безпеку Європи та майбутнє відносин США з Україною та РФ. Головним у процесі розробки плану нібито є спецпредставник Трампа Стів Віткофф, і він детально обговорює його з Кирилом Дмитрієвим – главою Російського фонду прямих інвестицій, якого Кремль активно долучає до переговорів щодо мирного врегулювання. При цьому, за даними порталу Axios, Катар і Туреччина також беруть участь у розробці нового «мирного плану» США.

Видання Financial Times оприлюднило подробиці так званого мирного плану. Кілька осіб, обізнаних з даною ініціативою, повідомили FT, що нова радикальна пропозиція РФ та США передбачає значні поступки з боку Києва, і президента Володимира Зеленського начебто вже закликали прийняти її. За словами осіб, які безпосередньо знайомі з документом, проєкт плану вимагатиме від України віддати решту Донбасу, включаючи території, які зараз контролюються Києвом, та скоротити чисельність Збройних сил (ЗСУ) наполовину. Важливо, що план також вимагає від України відмовитися від ключових категорій озброєння та передбачає скорочення військової допомоги США, яка була життєво важливою для її оборони. План також передбачає визнання російської мови офіційною державною мовою України та надання офіційного статусу Російській православній церкві (РПЦ). Між тим особа, ознайомлена з «мирним» проєктом, описала його як дуже загальний документ, який «сильно схиляється на користь Росії». Інше джерело Financial Times, ознайомлене з планом, назвало його «надзвичайно зручним для Путіна».

Хай там як, але офіційному Києву у даній ситуації не залишається нічого іншого, окрім як підключитися до наявної дипломатичної гри. І Україна це вже робить. Зокрема, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова співпрацювати зі США у досягненні миру на тлі медійної хвилі про запропоновані мирні плани. Як підкреслив президент, офіційний Київ «з початку року підтримує всі рішучі кроки та лідерство президента Трампа, кожну сильну й справедливу пропозицію, щоб закінчити цю війну». «І тільки президент Трамп і Сполучені Штати Америки мають достатню силу, щоб війна нарешті закінчилась», - акцентував глава держави.

«Ми готові працювати і в будь-яких інших змістовних форматах, які можуть дати результат. Але головне для зупинки кровопролиття й тривалого миру – щоб ми працювали в координації разом з усіма партнерами і щоб американське лідерство залишалось дієвим, сильним і наближало мир, який протримається довго та дасть безпеку людям», - резюмував нинішній господар Банкової.

Коментуючи нинішні довкола мирні перипетії, політолог Олег Постернак зазначає: «Цього разу все дійсно серйозно і по-дорослому. Так званий мирний план начебто складається з 28 пунктів, які поділені на чотири великі блоки: мир в Україні, гарантії безпеки, європейська безпека та майбутні відносини США з Україною і Росією. Що це фактично означає? Розширення перемовного меню на думку США дозволить впевненіше підійти до гарантованого успіху мирної ініціативи. Але жирний натяк тут в іншому – це дозволяє представити угоду як вирішення питань європейської безпеки без Європи. Те, про що мріяв Путін, починаючи повномасштабну війну у 2022 році, несправедливо оцінюючи розширення НАТО та загрозу безпеки РФ. Візуально це дозволить Путіну представити цей мирний трек як «нова Ялта», де Трамп і Путін в Будапешті здійснюють черговий поділ світу».

Підкресливши, що елементи плану по Україні відомі лише з чуток, здогадок та конспіративних домислів, експерт все ж таки окреслив певні нюанси. Зокрема, прогнозує Олег Постернак, Україну будуть схиляти відвести війська з Донецької області і можливо, РФ поверне деякі окуповані території: Енергодар, окуповані частини Харківської та Дніпропетровської областей. Крім того, не виключає політолог, США таки визнають Крим російським.

«Так званий мирний план Віткоффа-Дмитрієва, ймовірно, передбачає також і скорочення української армії. На мою думку, саме цьому пункту треба найсильніше українській владі протидіяти. Без ЗСУ України немає і не буде. Це прямий шлях до підкорення України РФ в недалекому майбутньому. І в цьому кейсі все, крапка. Що ж стосується гуманітарних питань, то, думаю, РФ і США будуть максимально протискати вимогу змінити українське церковне та мовне законодавство. РФ спробує подати це як успіх її проєкту з «денацифікації» України. Хоча, вважаю, по цьому пункту, може бути або дуже нікчемний компроміс, який обернеться косметичними змінами, або фанатичне несприйняття з боку України. Пропозиція визнати російську мову або змінити нинішній статус УПЦ МП може викликати серйозне внутрішнє невдоволення».

Загалом, на переконання експерта, наразі американці воліють «забетонувати» українське питання з тим, аби воно не заважало у найближче десятиліття реалізовувати антикитайську програму дій офіційного Вашингтону.

Тим часом NBC News стверджує: Трамп схвалив 28-пунктовий план, над яким працювали Віткофф, Джей Ді Венс, Марко Рубіо та Джаред Кушнер. Axios, FT та Reuters повідомляють, що він передбачає передачу Росії всього Донбасу, заморожування лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях, скорочення української армії вдвічі та паузу щодо вступу України до НАТО.

Але, схоже, і у Вашингтоні не сильно вірять у перспективи їх переговорної пропозиції. Госсекретар США Марко Рубіо, говорячи про те, що «досягнення міцного миру вимагатиме від обох сторін згоди на складні, але необхідні поступки», зазначив, що «ми розробляємо і продовжуватимемо розробляти перелік потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін цього конфлікту». Іншими словами, перелік з 28 пунктів – це, м’яко кажучи, не константа, а розмови про нібито врегулювання видаються досі не надто перспективними.