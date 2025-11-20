План Трампа-Віткоффа передбачає припинення розслідування воєнних злочинів РФ, - Bloomberg

План припинення війни, запропонований Україні через спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, передбачає також припинення розслідування воєнних злочинів Росії, повідомляє Bloomberg.

"Пропозиція, яка розроблена за зразком припинення вогню в Газі, також включає вимоги до України припинити розслідування воєнних злочинів", - йдеться у повідомленні агентства у четвер.

За даними джерел Bloomberg, так званий американсько-російський план із 28 пунктів розроблений за зразком припинення вогню в Газі. "У ньому викладено відомі російські вимоги щодо поступок, які Київ неодноразово називав неприйнятними та які досі перешкоджають будь-якому прориву в зусиллях щодо досягнення припинення вогню", - пише видання.

За словами джерела, пропозиція, окрім передачі Кремлю території на сході Донбасу, зняття санкцій з РФ та скорочення чисельності армії, передбачає припинення розслідування воєнних злочинів.