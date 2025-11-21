Посол України в США розкрила деталі мирного плану

Посол України в США Ольга Стефанішина оцінила перспективи мирного плану, який напередодні запропонували США.

Вона зазначила, що це є початком нового дипломатичного процесу.

"Це початок хорошого процесу, я дуже позитивно налаштована, бо я впевнена в Україні", — зазначила Стефанішина.

Вона додала, що у самих пунктах плану немає нічого нового — Кремль повторює старі вимоги. Попри це, Україна позитивно оцінює сам факт американської ініціативи.

Україна готова працювати над ідеями, які можуть призвести до справедливого завершення війни, і розглядає дії Вашингтона як серйозний початок нового дипломатичного процесу.

"Українці продовжують гинути, сім'ї продовжують зазнавати втрат, і якщо ми нарешті маємо лідерство президента США, і це лідерство підкріплене реальним процесом, я вважаю, це серйозно. Отже, ми оптимісти, бо не сумніваємося в собі й раді зробити все можливе, щоб підтримати зусилля президента Трампа покласти край війні", — підсумувала дипломат.