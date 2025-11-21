США чинять тиск на Київ щодо швидкого прийняття мирного плану Трампа

За словами українських високопосадовців, Україна зіткнулася із сильним тиском з боку адміністрації Трампа, щоб швидко прийняти масштабний мирний план, розроблений спільно зі США та Москвою з метою припинення російської війни, пише Financial Times.

Чиновники порівнюють цей підхід із агресивним тиском, який США чинили на президента Володимира Зеленського на початку цього року щодо укладення обтяжливої угоди про права на корисні копалини.

Основні Положення Плану та Червоні Лінії

Мирний план із 28 пунктів, схвалений президентом Дональдом Трампом та розроблений переговірниками США та Росії, вимагає від Києва значних поступок, які, за словами українських чиновників, перетинають їхні давні червоні лінії.

За словами джерел, обізнаних із пропозицією, план, зокрема, вимагає від України:

Поступитися територією у східному Донбасі, яка наразі знаходиться під її контролем.

Скоротити чисельність своїх збройних сил вдвічі.

Відмовитися від життєво важливих категорій озброєння.

Українські чиновники повідомили, що адміністрація Трампа встановила «агресивні» терміни для завершення пропозиції: очікується, що Зеленський підпише угоду «до Дня подяки» наступного четверга, з метою завершити процес до початку грудня.

Реакція Києва та Міжнародної Спільноти

Українські чиновники заявили, що дотримання цих термінів є малоймовірним, оскільки кілька пунктів плану є чіткими червоними лініями для Києва. Вони повідомили, що працюють над зустрічними пропозиціями для американської сторони.

Високопоставлений український чиновник назвав ініціативу «Угодою щодо корисних копалин 2.0», посилаючись на суперечливу угоду, укладену раніше цього року, яка надала США права на критично важливі корисні копалини України.

Офіс Зеленського підтвердив, що офіційно отримав проєкт плану від американської сторони та «погодився працювати над положеннями плану» з метою «справедливого завершення війни». Зеленський очікує переговорів із Трампом найближчими днями.

Прес-секретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент Трамп підтримує цей план: «Це хороший план як для Росії, так і для України, і ми вважаємо, що він має бути прийнятним для обох сторін...»

Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики Кая Каллас відреагувала на план, закликавши Європу та Україну «долучитися» до переговорів, але наголосила: «Ми не чули про жодні поступки з російського боку».

Прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер підкреслив, що майбутнє України «має визначатися Україною».

Військовий Тиск та Внутрішня Напруга

Тиск на Зеленського зростає на тлі втрати позицій українськими військами на сході та пошкодження енергетичної інфраструктури російськими ракетними ударами.

У четвер Зеленський зустрівся з військовою делегацією США, яку очолював міністр армії Деніел Дрісколл. Речник армії США підтвердив журналістам, що Дрісколл і Зеленський «домовилися про жорсткі терміни підписання» мирного плану.

Ініціатива США також співпала з ослабленням політичних позицій Зеленського через корупційний скандал. Опозиційні групи вимагають усунення впливового керівника апарату Андрія Єрмака та відставки всього уряду. Депутати парламенту повідомили Financial Times про напруженість на партійних зборах, де їх попросили утриматися від «політичних» питань.