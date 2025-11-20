﻿
Мінрозвитку обіцяє провести прозорий конкурс на посаду керівника Українського Дунайського пароплавства

Міністерство розвитку громад та територій розпочало оновлювати системи управління ключових держпідприємств морського та внутрішнього водного транспорту, повідомила його пресслужба в Telegram.

"Мінрозвитку розпочало планове оновлення управлінських команд та системи управління у ключових державних підприємствах галузі морського та внутрішнього водного транспорту. Першими кроками стали звільнення керівництва Українського Дунайського пароплавства (УДП) та Адміністрації морських портів України (АМПУ)", - зазначається в повідомленні.

У міністерстві уточнили, що відставку керівника ПрАТ "УДП" вже підтримала нещодавно сформована наглядова рада. Відтак буде відкрито прозорий конкурс на цю посаду, та паралельно відбувається створення наглядової ради в АМПУ.

У Мінрозвитку додали, що далі такі заходи впроваджуватимуться також у сфері залізничних та транспортних перевезень, авіації.

