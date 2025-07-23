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Держдеп не виключає змін у позиції США щодо “50 днів Трампа”

Держдеп не виключає змін у позиції США щодо “50 днів Трампа”

Термін у 50 днів, який президент США Дональд Трамп назвав можливим дедлайном для укладання угоди щодо України, не є фіксованим. Це лише "вікно можливостей" для прогресу у питанні припинення війни, заявила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс.

"Я б порадила обережно ставитися до слів президента, коли він згадує певний часовий проміжок. Це може означати будь-який момент у межах цього вікна", — сказала вона. Брюс наголосила, що ситуація змінюється дуже швидко, а заява Трампа — це радше сигнал про готовність до діалогу, ніж жорстка рамка.

"Те, про що говорить президент, — це можливості. Це важлива частина його лідерського підходу", — підкреслила речниця. Вона додала, що Трамп неодноразово висловлював невдоволення діями Росії та вже вказував тимчасові межі у міжнародних переговорах, діячи рішуче в їхніх рамках.

Як повідомлялось раніше, Трамп пригрозив Росії новими санкціями, якщо Кремль не погодиться припинити війну проти України протягом 50 днів. У разі відмови він пообіцяв 100% вторинні тарифи проти країн, які торгують з РФ.

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Дональд Трампприпинення війни в Україні50 днів Трампа100% вторинні тарифивікно можливостей
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