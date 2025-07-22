СБУ попередила серію терактів і викрила сімох агентів ФСБ

Служба безпеки України запобігла новій серії терактів та затримала сімох агентів ФСБ, завербованих через «легкі заробітки» в Telegram-каналах. Серед фігурантів опинилися троє неповнолітніх.

Дніпро: контррозвідка СБУ затримала двох 14-річних однокласників із Кам’янського, які заклали саморобний вибуховий пристрій під службове авто поліції та планували дистанційно його активувати.

Кривий Ріг: СБУ взяла під варту 30-річного наркозалежного, який виготовив СВП і заховав у схроні, а також двох 18-річних місцевих, які дістали вибухівку й поставили її серед гаражів.

Полтавщина: 14-річна школярка за інструкцією куратора виготовила СВП і сховала його в квартирі.

Чернігівщина: 17-річний підліток сам звернувся до чат-бота СБУ «Спали ФСБшника» і повідомив про наміри окупантів завербувати його для підриву.

Хмельниччина: контррозвідка затримала 25-річного наркозалежного з Василькова під час закладки вибухівки під колесо авто військового ЗСУ.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.