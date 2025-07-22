﻿
Головне

Нічна атака на Одесу: пожежі, пошкоджені будинки, зруйнована інфраструктура

Нічна атака на Одесу: пожежі, пошкоджені будинки, зруйнована інфраструктура

У ніч на 22 липня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждала цивільна інфраструктура — згоріли автомобілі, вибиті вікна в житлових будинках, зафіксовано займання адміністративної будівлі.

«Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури», — повідомив глава Одеської ОВА Кіпер.

За його словами, в одному з районів міста сталася пожежа в адміністративній будівлі, також згоріли легкові автомобілі, а в житлових будинках вибило вікна. На місці працюють відповідні служби.

Мер Одеси Геннадій Труханов уточнив, що дрони летіли безпосередньо на обласний центр. Він підтвердив масштаб пошкоджень і повідомив, що станом на ранок попередньо відомо про одного постраждалого та одного загиблого .

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Теги:

ТрухановКіперобстріл Одеси 22 червня
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Штраф за пісні Сердючки: покарали директора комплексу відпочинку в Києві
Культура 21.07.2025 21:54:22
Штраф за пісні Сердючки: покарали директора комплексу відпочинку в Києві
Читати
Литва докладе всіх зусиль, щоб повернути додому викрадених українських дітей, – глава МЗС
Полiтика 21.07.2025 21:35:48
Литва докладе всіх зусиль, щоб повернути додому викрадених українських дітей, – глава МЗС
Читати
Силам оборони отримали дані про стратегічно важливий завод у Петербурзі, – АТЕШ
Суспiльство 21.07.2025 21:16:34
Силам оборони отримали дані про стратегічно важливий завод у Петербурзі, – АТЕШ
Читати

Популярнi статтi