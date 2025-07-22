Нічна атака на Одесу: пожежі, пошкоджені будинки, зруйнована інфраструктура

У ніч на 22 липня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждала цивільна інфраструктура — згоріли автомобілі, вибиті вікна в житлових будинках, зафіксовано займання адміністративної будівлі.

«Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури», — повідомив глава Одеської ОВА Кіпер.

За його словами, в одному з районів міста сталася пожежа в адміністративній будівлі, також згоріли легкові автомобілі, а в житлових будинках вибило вікна. На місці працюють відповідні служби.

Мер Одеси Геннадій Труханов уточнив, що дрони летіли безпосередньо на обласний центр. Він підтвердив масштаб пошкоджень і повідомив, що станом на ранок попередньо відомо про одного постраждалого та одного загиблого .

Інформація щодо постраждалих уточнюється.