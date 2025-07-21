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Спорт

ЄЮОФ-2025: збірна України здобула першу нагороду

ЄЮОФ-2025: збірна України здобула першу нагороду

На XVIII літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі (ЄЮОФ) у понеділок, 21 липня, розіграли перші комплекти медалей.

Першу нагороду українській команді принесли Юлія Ісаченко та Ілля Лащ, які здобули «срібло» у кульовій стрільбі, передає Укрінформ.

Українці посіли друге місце у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів серед змішаних пар. У фіналі український дует мінімально поступився суперникам з Іспанії Хуану Роблесу та Глорії Сансес - 10:12.

Як повідомлялося, Україну на фестивалі представляють 78 юних спортсменів, які виступатимуть у 12-х видах спорту: бадмінтон, баскетбол 3×3, веслувальний слалом, дзюдо, легка атлетика, плавання, кульова стрільба, настільний теніс, тхеквондо, велоспорт маунтенбайк, велоспорт шосе та спортивна гімнастика.

ForUA.com нагадує, ЄЮОФ-2025 триватиме до 26 липня.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Новини спортуЄвропейський юнацький олімпійський фестиваль
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