Національне антикорупційне бюро України відреагувало на повідомлення СБУ про викриття агентурного проникнення російських спецслужб до НАБУ, зазначивши, що доказів участи затриманого співробітника НАБУ в антидержавній діяльності немає.

Про це НАБУ повідомило в Telegram

В НАБУ розповіли, що у серпні 2023 року від СБУ надійшла інформація щодо можливих ризиків, повʼязаних з одним із працівників бюро. Йшлося про те, що в період служби в МВС (2012–2015 роки, тобто до початку роботи в НАБУ), працівник пересилав електронною поштою інформацію про громадян України одному з працівників Управління державної охорони (УДО).

У матеріалах зазначалося, що представник УДО до 2012 року обіймав посади в СБУ, а з 2012 до 2014 року очолював один із підрозділів у складі служби безпеки президента в складі УДО. За даними СБУ, після анексії Криму він перейшов на бік Росії і з 2020 року працює у ФСО РФ.

Національне бюро одразу включилось у встановлення обставин. У межах робочої взаємодії між НАБУ та СБУ було організовано додаткову перевірку за участи визначених співробітників НАБУ та одного з керівників підрозділів СБУ.

"Під час спільної перевірки жодних доказів чи свідчень того, що працівник НАБУ був обізнаний про зв’язки представника УДО з російськими спецслужбами, не виявлено. Це підтвердив і представник СБУ під час особистих зустрічей.

Більше того, НАБУ ініціювало проведення опитування співробітника з метою ухвалення рішення щодо його подальшої служби чи можливої дисциплінарної відповідальності. Однак СБУ наполегливо рекомендувала утриматися від будь-яких дій, щоб не завадити їхній оперативній роботі щодо інших зв’язків колишнього працівника УДО. СБУ також зазначила, що згадані зв’язки не стосуються працівника НАБУ, і контактів між ними не зафіксовано", - ідеться в повідомленні.

За даними НАБУ, у серпні 2024 року СБУ "усно повідомила", що під час розслідування справи про державну зраду, у якій фігурує згаданий колишній працівник УДО, жодної причетности працівника НАБУ не встановлено. "Доказів участи в антидержавній діяльності — немає". – говориться у повідомленні бюро.

Відтоді, стверджують в НАБУ, бюро неодноразово зверталося до СБУ з проханням надати офіційне документальне підтвердження результатів перевірки, аби прийняти обґрунтоване рішення щодо можливої відповідальности або подальшого проходження служби.

"Станом на сьогодні жодної офіційної відповіді бюро не отримало. Єдине публічне згадування про цей епізод зʼявилося у дописі СБУ в соцмережах 21 липня 2025 року", - зазначають в НАБУ.

Перед цим Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про викриття агентурного проникнення російських спецслужб до Національного антикорупційного бюро України.

"За результатами комплексних заходів у Києві затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2" та шпигував для російської спецслужби.

Як встановило розслідування, підривну діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до Росії, а сам залишився у Криму і вступив до лав окупантів та був завербований ФСБ".

За даними джерела УП, йдеться про Віктора Гусарова.