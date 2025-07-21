Медик заявив, що у 60 ОМБр приховують санітарні втрати та регулярно порушують права військовослужбовців

Начальник медпункту 3 механізованого батальйону 60 ОМБр Андрій Зотя заявив про «кричущі правопорушення», зокрема вимогу командирів не надавати медичне забезпечення пораненим бійцям. У бригаді призначили службову перевірку.

Про це Андрій Зотя написав у Facebook.

Військовий заявив, що командир батальйону Богдан Дивак та начальник штабу Євген Воробйов у телефонній розмові вимагали від нього скасувати звільнення військовослужбовцям за станом здоров’я. А також регулярно наказують не надавати медичного забезпечення військовослужбовцям батальйону.

Начальника медичної служби Дмитра Башмакова він звинуватив у покриванні злочинних наказів комбрига та комбатів. А також заявив про регулярні порушення прав військовослужбовців під керівництвом командира бригади Андрія Бородіна.

Зотя поширив кілька аудіозаписів розмов. Зокрема, як зазначається дзвінок до Башмакова. Додзвонювач пояснює начмеду, що заступник командира батальйону наказав йому оглянути пораненого бійця, якого мають привезти, і «якщо там тільки осколки — дістати самому і ніякої подальшої евакуації без його відома».

На що той відрубує: «Ну виконуйте. Що я можу сказати? І форму 100 не оформлювати. Я ж не знаю, які там справи. Це ж не тільки у вас, і в інших батах така х*рня буває. Якщо доповіді/довідки нема, то що ми можемо зробити? Командир дає наказ на евакуацію і все інше. Ніхто не буде сидіти. Тому що це війна».

Серед іншого, Зотя заявив про приховування санітарних втрат, які не заносяться в журнал бойових дій.

«Я готовий надати свідчення та докази правоохоронним органам про кричущі правопорушення керівництвом нашої бригади, батальйону та їх професійну некомпетентність», — написав він.

У 60 ОМБр заявили, що за заявою Зоті вже розпочали службову перевірку. До з’ясування обставин долучено представників органів контролю та військової служби правопорядку.

«Командування висловлює готовність сприяти об’єктивному розслідуванню та наголошує на неприпустимості тиску на медичних працівників або обмеження прав військовослужбовців. У разі підтвердження викладених фактів винні будуть притягнуті до відповідальності згідно з нормами військового та кримінального законодавства України», — йдеться у заяві.

Тим часом Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова заявила, що по 60 ОМБр деякий час тому доповідала командуванню всіх рівнів, в тому числі Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському.

«Мала перед тим годинну розмову з комбригом. Не допомогло. Зараз в Генштабі лежить уже два моїх листи з вимогою перевірки іншого, суміжного, підрозділу, де вибухне з дня на день. Жодної реакції», — написала вона.