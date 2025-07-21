Чиновники зробили ще складнішим процес отримання посвідчення водія

Отримання посвідчення водія в Україні стає складнішим, адже вводяться нові регламенти, які стосуються як впровадження обов’язкової відеофіксації всього процесу, так і термінів перескладання іспитів, пише ресурс mAuto.

Зазначається, що затверджено чіткий порядок використання технічних засобів контролю та відеофіксації під час екзаменів й залежно від типу транспортного засобу, передбачається встановлення декількох технічних пристроїв.

Для транспортних засобів категорії В, що використовуються для приймання практичного іспиту, вимагається стаціонарне розміщення не менше чотирьох технічних засобів контролю.

У транспортних засобах категорій С, С1, D, D1, ВЕ, СЕ, С1Е, DЕ і D1Е повинно бути вмонтовано або закріплено на переносних конструкціях не менше трьох технічних засобів контролю.

Однією з ключових змін є збільшення строків між спробами повторної здачі практичного іспиту. Раніше кандидат, який не склав екзамен з першого разу, міг досить швидко знову записатися на тест, але тепер час до перескладання збільшено.

Якщо кандидат не складає іспит з першої спроби, наступна спроба можлива не раніше ніж через десять календарних днів.

При другій невдалій спробі наступний іспит призначається лише через двадцять календарних днів.

Якщо й третя спроба була невдалою, то перескласти іспит можна буде тільки через тридцять календарних днів.

Нагадаємо, у червні МВС повідомляло, що лише 17% водіїв-початківців успішно здавали практичні іспити з першої спроби.