Працівника закритого підрозділу НАБУ підозрюють у шпигунстві для ФСБ

Правоохоронці затримали працівника закритого підрозділу НАБУ «Д-2», якого підозрюють у шпигунстві для ФСБ.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора (ОГП) та Службі безпеки України (СБУ).

За даними слідства, куратором затриманого був заступник керівника охорони експрезидента Віктора Януковича Дмитро Іванцов, який у лютому 2014 року допомагав тому втекти до Росії. Сам Іванцов залишився в Криму, де його завербувала ФСБ.

Працівник НАБУ нібито щонайменше 60 разів передавав інформацію з обмеженим доступом колишньому заступникові керівника охорони Януковича.

Крім цього, слідчі вважають, що він збирав для ФСБ інформацію про українських силовиків та інших громадян у закритих базах даних правоохоронних органів України. Проти цих людей росіяни, мовляв, планували теракти й спеціальні інформаційні операції.

За це затриманий отримував від куратора гроші, які надходили на його банківську картку.

Як кажуть правоохоронці, керівництво НАБУ нібито знало про можливі ризики щодо їхнього працівника, але ніяк не реагувало. Підозрюваний же намагався знищити докази своєї протиправної діяльності.

Йому повідомили про підозру за статтями про державну зраду (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України) та несанкціоновані дії з інформацією (⁠ч. 3 ст. 362 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Уранці 21 липня СБУ та ОГП прийшли з обшуками до деяких детективів НАБУ в різних регіонах України. Мета такої операції полягала в «нейтралізації російського впливу» на Національне антикорупційне бюро України.

За результатами слідчих дій затримали керівника одного з міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За словами правоохоронців, він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі для свого батька в російському Дагестані.

Сам батько Магамедрасулова — Сентябр Магамедрасулов — має громадянство РФ, однак він не вказав цей факт під час оформлення допуску до державної таємниці, чим порушив закон.

Окрім цього, у СБУ заявили, що чинний народний депутат від нині забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко був топовим агентом ФСБ рф і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).