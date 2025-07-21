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Культура

Археологи знайшли в Одесі залишки італійської фортеці

Археологи знайшли в Одесі залишки італійської фортеці

Під Приморським бульваром, неподалік від всесвітньо відомого пам'ятника герцогу де Рішельє, археологи виявили археологічні матеріали генуезького походження, що датуються XIV століттям. Ця знахідка може свідчити про існування давньої італійської фортеці на цьому місці.

Про це повідомив ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, доктор історичних наук Андрій Красножон. Він зазначив, що виявлені артефакти належать до періоду, коли північне Причорномор'я активно колонізувалося генуезцями, які створювали торгові факторії та укріплення.

Ця знахідка є значним кроком у вивченні історії Одеси та її попередників, відкриваючи нові горизонти для розуміння середньовічного минулого регіону. Детальніші дослідження дозволять встановити точне призначення виявлених залишків та їхній зв'язок з генуезькою присутністю на українських землях.

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

Одесафортецяартефакти
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