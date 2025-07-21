Зеленський дав Шмигалю та Умєрову 10 днів на аудит оборонних угод

Президент України Володимир Зеленський поставив новопризначеному міністру оборони Денису Шмигалю та секретарю Ради національної безпеки та оборони Рустему Умєрову жорсткий дедлайн: протягом 10 днів провести аудит усіх угод із міжнародними партнерами щодо постачання зброї, спільних виробництв та інвестицій. Ця вимога пролунала під час представлення Дениса Шмигаля на посаді очільника оборонного відомства.

Зеленський наголосив на необхідності "реально забезпечити виконання" цих домовленостей, що охоплюють сотні угод.

"За 10 днів очікую доповіді щодо аудиту угод і конкретних термінів реалізації змістовних домовленостей", — заявив Президент. Він підкреслив, що це стосується широкого спектру співпраці, включаючи "данську модель", коаліції спроможностей, двосторонні домовленості, а також, що особливо важливо, угоди про будівництво збройних заводів на території партнерів та інші спільні проєкти. "Потрібен чіткий таймінг виконання", — додав Зеленський.

Президент також закликав Шмигаля спільно з Умєровим та міністром закордонних справ активізувати роботу у форматах співпраці з партнерами, таких як "Рамштайн". Сьогодні, 21 липня, відбувається чергове онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"), що стане першим після останніх змін в українському уряді та призначення Шмигаля міністром оборони.