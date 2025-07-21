Міністр закордонних справ Франції прибув до Києва: Барро обіцяє посилення тиску на Кремль

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прибув до Києва з офіційним візитом у понеділок, 21 липня. Його візит розпочався в день однієї з наймасштабніших повітряних атак Росії, під час якої по Україні було випущено 426 дронів та 24 ракети. Про це повідомило посольство України у Франції в соцмережі X.

Під час свого візиту Барро відвідав місця в столиці, які зазнали пошкоджень унаслідок чергових російських ударів. Посольство України у Франції підкреслило гостру потребу України в посиленні її протиповітряної оборони.

Жан-Ноель Барро також прокоментував ситуацію на своїй сторінці в X: "Минулої ночі російські удари були спрямовані по чотирьох районах Києва. Станції метро, магазини, дитячі садки та дошкільні заклади – всі вони зазнали основного удару смертельного насильства з боку Кремля. Як європейці, ми продовжуватимемо посилювати тиск на Володимира Путіна".

Очікується, що французький міністр візьме участь у конференції послів України, яка проходить у Києві під гаслом "Від сили дипломатії до дипломатії сили". На цій конференції також планується виступ Президента України Володимира Зеленського.