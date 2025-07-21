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Столиця

У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ

У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ

Сьогодні вночі Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву. Наразі відомо про загибель одного чоловіка та щонайменше семеро осіб отримали поранення, серед них — 15-річна дівчина. Про це повідомила поліція Києва.

Наразі зафіксовані руйнування та падіння уламків у семи районах столиці: Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському та Шевченківському.

- У Солом’янському районі внаслідок обстрілу загинув чоловік.
- У Дарницькому районі п’ятеро людей, зокрема неповнолітня, отримали осколкові поранення.
- У Шевченківському районі госпіталізували літню жінку.
- В Оболонському районі спалахнула пожежа в незаселеному котеджному комплексі — обійшлося без постраждалих.
- У Шевченківському районі загорілись другий і третій поверхи житлового будинку — одна людина постраждала.
- У Солом’янському районі уламки пошкодили приміщення складів і поліцейську автівку — постраждалих немає.

У Києві пошкоджено житлові будинки, дитячий садок, супермаркет, МАФи, гаражі, транспорт, складські приміщення, а також наземну частину однієї зі станцій метро.

Теги:

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