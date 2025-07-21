Пекельна ніч для Києва, Харкова, Івано-Франківська – масштабні пожежі, руйнування та постраждалі

У ніч на 21 липня Київ зазнав чергової масованої повітряної атаки. Близько 3:45 мешканці столиці повідомляли про серію вибухів, після чого стало відомо про численні загоряння та руйнування у різних районах міста. За даними міської влади, щонайменше двоє людей отримали поранення, одна загинула.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що медиків викликали до Шевченківського, Дарницького та Дніпровського районів.

У Шевченківському районі сталося загоряння в житловому будинку. Один постраждалий отримав допомогу на місці.

У Соломʼянському районі загорілась нежитлова будівля. Там також фіксували падіння уламків, утім, постраждалих не виявлено.

У Дніпровському районі горіли кіоски, дах житлового будинку, а також зафіксовано займання на території дитячого садка. Попри масштабні ушкодження, у цьому районі, за попередніми даними, постраждалих немає.

Водночас у Дарницькому районі зафіксовано кілька осередків пожеж, зокрема в приміщенні дитсадка. Там медики госпіталізували одного потерпілого.

Крім того, в Оболонському районі сталася пожежа у незаселеному котеджному комплексі — постраждалих немає.

Окрему увагу привернув інцидент на станції метро «Лук’янівська». Місцеві пабліки публікували відео з потужним задимленням у цьому районі. Внаслідок атаки пошкоджено вхід на станцію метро. За попередніми даними, жертв немає.

Наразі офіційно підтверджено щонайменше про двох постраждалих та одного загиблого унаслідок нічної атаки.

В той же час російські війська здійснили масовану атаку на Харків дронами. За словами мера міста Ігоря Терехова, зафіксовано 12 прильотів, переважно по Київському району.

Внаслідок обстрілів у місті спалахнули масштабні пожежі, зокрема — на території цивільного підприємства. Один із ударів пошкодив житловий комплекс — вибиті вікна, зруйновано трамвайні рейки, дорожнє покриття та електродроти.

Станом на ранок дані про постраждалих уточнюються. Рятувальні служби працюють на місцях.

Також під ранок Івано-Франківськ зазнав комбінованої повітряної атаки з боку Росії. Ворог застосував одночасно ракети та дрони-камікадзе типу «Шахед». За словами міського голови Руслана Марцінківа, це наймасштабніший удар по громаді від початку повномасштабного вторгнення.

Унаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру у трьох селах громади. У щонайменше одному з них зафіксовано постраждалих, які перебувають у легкому стані. Дані щодо інших населених пунктів уточнюються.

«На жаль, ударів було дуже багато. Маємо у трьох селах громади пошкодження інфраструктури. Попередньо уточнюються масштаби. Дякуємо ППО та всім, хто долучений до оборони міста», — заявив Марцінків.