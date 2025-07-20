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Полiтика

Путін хоче перевести питання війни в Україні у дипломатичне русло та швидко її закінчити, – Пєсков

Путін хоче перевести питання війни в Україні у дипломатичне русло та швидко її закінчити, – Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ Володимир Путін хоче перевести питання війни в Україні у дипломатичне русло та швидко її закінчити.

Пєскова цитують російські пропагандисти.

«Москва погодиться на переговори лише у тому випадку, якщо вони їй допоможуть виконати усі цілі, поставлені Путіним. Урегулювання в Україні — це довгий та непростий процес. У Вашингтоні все більше це розуміють», — сказав він.

Крім того, Пєсков заявив, що Путін нібито готовий до швидкого закінчення війни, але лише на умовах Росії.

«Росія готова рухатися швидко. Нам головне — досягти своїх цілей. Наші цілі зрозумілі, очевидні, вони не змінюються. Але процес залежить не лише від нас», — додав Пєсков.

ForUA.com нагадує, раніше глава МЗС країни-агресора РФ Сергій Лавров озвучив нову порцію пропагандистських тверджень, заявивши, що Україна нібито має закріпити «денацифікацію» та «демілітаризацію» у можливій мирній угоді.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в УкраїніВолодимир Путін
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