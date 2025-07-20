Резонансна ДТП у Києві: жінка, яку збив працівник прокуратури, померла

У лікарні померла жінка, яку напередодні в Києві на тротуарі збив працівник прокуратури та держслужбовець Андрій Молочний.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За його словами, Молочному вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу — порушення правил дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель людини. Рівень алкоголю в крові підозрюваного становив 1,77 проміле.

За даними Київської міської прокуратури, службовець рухався зустрічною смугою на вулиці з одностороннім рухом, виїхав на пішохідну зону, де скоїв наїзд на жінку, після чого намагався втекти з місця події. Його затримали очевидці.

Кравченко заявив, що прокуратура наполягатиме на взятті підозрюваного під варту на 60 діб без права внесення застави.

Він також наголосив, що особисто контролює хід розслідування як старший групи прокурорів і представлятиме обвинувачення в суді.