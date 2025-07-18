Справу проти ділків, які отруїли землі Київщини токсичними відходами, довели до суду

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо директора та працівників двох підприємств, які закопували в ґрунт на Київщині токсичні відходи. Ділки, прикриваючись наданням екологічних послуг, організували на орендованих землях Київської области несанкціоноване звалище. Про це повідомили у поліції Києва.

Ртутні лампи, прострочені медикаменти та інші токсичні речовини, які згідно з нормами екологічної безпеки повинні бути утилізовані без шкоди екології, просто закопували в землю. У такий спосіб обвинувачені забруднили понад 7000 квадратних метрів землі міддю, хромом, цинком та фосфором. Збитки, завдані довкіллю, становлять понад 9,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, восени минулого року правоохоронці викрили столичне підприємство, яке нібито спеціалізувалось на утилізації небезпечних відходів, діяльність якого призвела до забруднення земельних ділянок на Київщині.

Як встановили слідчі, киянин, 1980 року народження створив два фіктивні підприємства, які нібито спеціалізувалися на легальній утилізації небезпечних відходів. Зокрема, він орендував офісне приміщення в центрі Києва, в якому укладалися договори із клієнтами, та долучив до злочинної діяльності ще п’ятьох працівників та двох формальних директорів комерційної структури.

Відтак, не маючи жодної ліцензії та відповідної матеріально-технічної бази, компанії укладали договори з іншими державними та приватними підприємствами щодо надання їм послуг з утилізації небезпечних речовин.

Надалі ділки підшукували земельні ділянки на території Київської області та брали їх у держави в оренду, а згодом інші учасники організованої групи незаконно розміщували та закопували в ґрунт небезпечні відходи.

Шістьох учасників схеми судитимуть за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239 Кримінального кодексу — забруднення земель шкідливими для людей та довкілля речовинами, вчиненні організованою групою.

Двом фіктивним директорам підприємств інкримінують ч. 1 ст. 205-1 Кримінального кодексу — внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей.