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Полiтика

Мерц критикує Євросоюз за великий рівень бюрократії і повільність в ухваленні рішень

Мерц критикує Євросоюз за великий рівень бюрократії і повільність в ухваленні рішень

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає критику Європейського Союху у деяких питаннях абсолютно справедливою. Під час прес-конференції його запитали про вибори 2027 року в Польщі та Франції. Журналіст зазначив, що на них можуть перемогти «політики, які критично ставляться до Європи або навіть вороги Європи».

Канцлер Мерц відповів, що Європейський Союз повинен знизити рівень бюрократії та пришвидшити ухвалення рішень: "Союз надто повільно реагує на певні події. Процеси відбуваються надто довго, і саме тому ми повинні бути дуже самокритичними та вдосконалюватися в Європейському Союзі. Нам варто зосередитися на дійсно важливих завданнях. Ми повинні бути в змозі вирішити проблему міграції разом. Ще рік тому це не було спільною позицією всіх країн-членів ЄС".

Однак Мерц зазначив, що в Європейському Союзі існує консенсус щодо напрямку змін.

«Якщо ми покажемо, що Європейський Союз стає ефективним з точки зору зовнішньої політики та політики безпеки, ми зможемо відбити атаки з боку лівих і крайніх правих, але це також залежить від нас, і це одна з причин, чому я веду такий інтенсивний діалог з Макроном, Туском і багатьма іншими в Європейському Союзі, щоб досягти саме цієї мети - довести, що Європейський Союз здатен діяти», - додав канцлер.

Канцлер додав, що останніми днями він майже щодня розмовляв по телефону з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. "Я вдячний Роберту Фіцо за те, що він погодився вчора запровадити 18-й пакет санкцій проти Росії" - додав він.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЄСЄвросоюзФрідріх Мерцбюрократія
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