Макрон пообіцяв посилити ППО України та пілотів Mirage

Президент України Володимир Зеленський повідомив про годинну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, за підсумками якої були досягнуті важливі домовленості щодо зміцнення обороноздатності України. Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі в п'ятницю, 18 липня.

За словами українського лідера, під час бесіди обговорювалася ситуація на передовій та першочергові оборонні потреби України. Зеленський наголосив, що президент Макрон демонструє "дійсно стратегічний погляд і готовність допомагати саме тим, що потрібно нашим воїнам".

Підготовка пілотів для винищувачів Mirage

Однією з ключових домовленостей стала згода Франції на підготовку українських пілотів для винищувачів Mirage 2000. "Хочу окремо відзначити нашу угоду про підготовку пілотів для "міражів": Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках", — зазначив Зеленський. Це рішення є значним кроком у посиленні української авіації.

Посилення протиповітряної оборони

Президенти також детально обговорили зміцнення української протиповітряної оборони (ППО). Йшлося, зокрема, про постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів.

"Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів", — анонсував Зеленський, підкресливши скоординовані зусилля з партнерами.

Санкційний тиск та глобальна взаємодія

Крім того, президенти торкнулися продовження роботи у форматі "коаліції охочих" та реалізації домовленостей нещодавньої зустрічі. Зеленський висловив вдячність Франції за її відчутний внесок у наповнення та просування 18-го пакета санкцій Європейського Союзу.

"Разом працюємо і з американськими партнерами, щоб Росія відчувала справді глобальний тиск. Кожен день затягування війни має відбиватися справді болісними наслідками для Росії", — наголосив український лідер. Він також додав, що з Еммануелем Макроном були узгоджені подальші політичні кроки.