Бій-реванш Усик – Дюбуа: де і коли дивитись бій за звання абсолютного чемпіона

У суботу, 19 липня, світ боксу стане свідком довгоочікуваного реваншу між українським чемпіоном Олександром Усиком та британським претендентом Даніелем Дюбуа. На кону стоятиме найбажаніший титул у важкій вазі – звання абсолютного чемпіона світу. Бій відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Перший поєдинок між Усиком та Дюбуа, що відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві (Польща), запам'ятався напруженою боротьбою та викликав чимало дискусій. Тоді Олександр Усик успішно захистив свої титули WBA, WBO, IBF та IBO, але інцидент з ударом нижче пояса з боку Дюбуа залишив багато запитань. Саме тому цей реванш є обов'язковим для перегляду, адже він обіцяє розставити всі крапки над "і" та визначити беззаперечного лідера дивізіону.

Ставки букмекерів: Усик – явний фаворит

Напередодні вирішальної битви на "Вемблі" букмекери одностайно вважають Олександра Усика явним фаворитом. Його коефіцієнт на перемогу становить 1.30, що свідчить про високу впевненість у його успіху. Даніель Дюбуа, попри володіння титулом IBF, залишається андердогом з коефіцієнтом 3.50. Проте, як зазначають експерти, потужна ударна сила британця здатна миттєво змінити хід поєдинку.

Основні коефіцієнти на результат бою:

Перемога Олександра Усика: 1.30

Перемога Даніеля Дюбуа: 3.50

Букмекери також активно приймають ставки на метод перемоги. Найбільш імовірним результатом називають перемогу Усика нокаутом, технічним нокаутом або дискваліфікацією з коефіцієнтом 2.25. Перемога українця за рішенням суддів оцінюється трохи вище – 2.75.

Щодо Дюбуа, його перемога нокаутом/технічним нокаутом оцінюється в 4.50, тоді як його шанси на перемогу за очками є мінімальними – 15.00. Нічия, яка стала б справжньою сенсацією у важкій вазі, має коефіцієнт 17.00.

Детальніші коефіцієнти на імовірний фінал поєдинку:

Усик одноголосним рішенням суддів: 3.20

Усик технічним нокаутом: 3.10

Усик нокаутом: 6.50

Дюбуа нокаутом: 9.00

Дюбуа одноголосним рішенням суддів: 19.00

Попри те, що коефіцієнти однозначно вказують на Усика як на фаворита, боксерські аналітики зауважують значний прогрес Дюбуа з моменту їхнього першого бою, що робить його ще більшою загрозою.

Де і коли дивитись реванш?

Бій-реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі відбудеться 19 липня.

Місце проведення: Стадіон "Вемблі", Лондон, Велика Британія.

Дата: П'ятниця, 19 липня.

Інформація про те, де дивитися бій в Україні та за кордоном, буде анонсована найближчим часом офіційними трансляторами. Слідкуйте за оновленнями, щоб не пропустити цю історичну подію!

Цей бій обіцяє стати однією з найвизначніших подій у світі боксу цього року. Чи зможе Дюбуа взяти реванш та шокувати світ, чи Усик підтвердить свій статус беззаперечного короля важкої ваги? Дізнаємося вже 19 липня!