Українські підприємства зможуть бронювати працівників без військового обліку

Український парламентський Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт, що значно спрощує процес бронювання працівників критично важливих підприємств. Тепер компанії зможуть тимчасово наймати чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК або перебувають у розшуку, що дозволить уникнути зупинки роботи важливих для держави підприємств.

Законопроєкт №13335, підготовлений головою профільного комітету Олександром Завітневичем, Романом Костенком, Олександром Федієнком та іншими народними депутатами, передбачає можливість працевлаштування на критично важливих підприємствах осіб без військово-облікових документів або тих, хто не уточнив персональні дані згідно з вимогами законодавства. Це стосується військовозобов'язаних, які не мають належно оформленого військового квитка, не перебувають на обліку в ТЦК, не оновили свої дані або перебувають у розшуку ТЦК.

Ключові положення законопроєкту:

Тимчасове бронювання: Можливість тимчасового бронювання діятиме максимум 45 календарних днів з моменту укладання трудового договору.

Обмеження використання: Таку можливість можна буде використати лише один раз на рік.

Випробувальний термін: Підприємства зможуть наймати таких працівників на час випробувального терміну без порушення мобілізаційного законодавства.

Виняток: Нові правила не стосуються осіб, які порушили статті 336 (ухилення від призову за мобілізацією) та 337 (ухилення від військового обліку або спеціальних зборів) Кримінального кодексу України.

Автори законопроєкту пояснюють, що існуючі правила створювали значні труднощі для критично важливих підприємств. Часто працівники отримували повістки на етапі звірки військово-облікових даних або в період між визнанням підприємства критично важливим і прийняттям рішення про бронювання. Це призводило до кадрових проблем та ризиків для безперебійної роботи таких підприємств.

Якщо протягом випробувального терміну працівник не приведе свої документи у відповідність до вимог законодавства, роботодавець матиме право його звільнити. Це нововведення має на меті збалансувати потребу в кадрах для критичних підприємств з необхідністю дотримання правил військового обліку.