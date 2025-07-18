Лікарі назвали три головні причини хвороб шлунково-кишкового тракту

Здоровий кишечник – запорука довголіття, але хвороби шлунково-кишкового тракту (ШКТ) залишаються одними з найпоширеніших у світі. Виразка, гастрит, синдром подразненого кишечника – ці стани не лише викликають значний дискомфорт, але й можуть призвести до серйозніших наслідків, включаючи рак шлунка. Щоб привернути увагу до цієї нагальної проблеми, лікарі назвали три основні причини розвитку захворювань ШКТ.

Неправильне харчування – лідер серед причин

На першому та почесному місці серед чинників, що шкодять ШКТ, лікарі одностайно відзначають неправильне харчування. Зловживання фастфудом, вживання неякісних продуктів, часті перекуси на ходу, дефіцит клітковини в раціоні, постійні дієти, переїдання або, навпаки, голодування, а також велика кількість жирної їжі – все це створює значне навантаження на травну систему.

Особливо небезпечними є сухарики, чіпси та газовані напої. Ці продукти погано розщеплюються та виводяться лише частково, залишаючи в організмі шкідливі токсини, які провокують розвиток серйозних захворювань.

Алкоголь – потужний руйнівник

Не менш небезпечним, ніж неправильне харчування, лікарі називають алкоголь. Це потужний ушкоджуючий агент, що значно знижує захисну функцію шлунка. Регулярне вживання алкоголю призводить до пошкодження стінок кишечника, сприяючи розвитку гастриту та виразки. Крім того, алкоголь негативно впливає на печінку, збільшуючи ризик розвитку цирозу, гепатиту та онкологічних захворювань цього органу.

Кава – спірний напій

Третьою причиною, що викликає занепокоєння гастроентерологів, є кава. Хоча про її користь та шкоду точаться дискусії вже не одне десятиліття, фахівці з ШКТ в один голос заявляють, що цей напій може спричинити проблеми. Кава містить хлорогенову кислоту, яка підвищує кислотність шлунка та подразнює його стінки. Лікарі особливо наголошують на небезпеці вживання кави натщесерце. Вони рекомендують замінити цей бадьорий напій чаєм, щоб уникнути потенційних проблем з травленням.

Рекомендації для збереження здоров'я ШКТ

Для того щоб зберегти здоров'я шлунка та продовжити життя, експерти радять дотримуватися кількох простих, але ефективних правил:

Відмовитися від шкідливої їжі.

Вживати не менше 1,5-2 літрів води на день.

Регулярно займатися спортом.

Включити в раціон сезонні овочі та фрукти.

За можливості скоротити споживання медикаментів.

Дотримання цих рекомендацій допоможе підтримувати нормальну роботу травної системи та значно покращити загальний стан здоров'я.