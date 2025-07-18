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Ранковий дайджест ForUА: Санкції ЄС, нова посада Умєрова, хвороба Трампа, Калінінград під прицілом НАТО та зброя на передовій

Ранковий дайджест ForUА: Санкції ЄС, нова посада Умєрова, хвороба Трампа, Калінінград під прицілом НАТО та зброя на передовій

18 липня, дайджест новин від редакції ForUА: 

  • Словаччина дала згоду на розблокування 18-го пакету санкцій проти росії, — прем'єр Роберт Фіцо.

  • Масове відключення електроенергії відбулося на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Енергодар, Мелітополь, Приморськ та Веселівський район — без світла. Про причину поки нічого невідомо.

  • НАТО готове миттєво нейтралізувати Калінінград: розроблено план, генерал США. Вже розроблено детальний план швидкого реагування, зокрема в рамках ініціативи «Лінія стримування східного флангу».

  • Україна пропонує іноземним компаніям випробувати свою зброю на лінії фронту проти росії,  Reuters. Компанії матимуть можливість надсилати техніку на бойові випробування, організовувати дистанційне навчання та отримувати зворотний зв’язок від військових.

  • У Трампа діагностували хронічну венозну недостатність. Президент США пройшов медичне обстеження через незначний набряк ніг і синці на руці, повідомила прессекретарка Білого дому Каролін Левітт.

  • Журнал Time присвятив обкладинку українським дітям, яких викрала росія. За інформацією Time, з початку війни близько 1,2 тисячі викрадених рф дітей вдалося повернути до України. Ще 19 546 українських дітей мають бути повернуті Кремлем.

  • Посли ЄС погодили 18 пакет санкцій проти росії, — Верховний представник ЄС Кая Каллас.«Одні з найжорсткіших санкцій ЄС» знижують стеля ціни на російську нафту для G7 та забороняють «Північні потоки».

  • Рустема Умєрова призначили секретарем РНБО. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента. Активізувати перемовний процес — одне з завдань Умєрова на найближчий час, — Зеленський.

  • Чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять тимчасово бронювати на критично важливих підприємствах: комітет рекомендував -  законопроєкт.

  • Росія захопила в цьому році територію розміром майже з Люксембург, — Bild. Армія рф зайняла з початку року 2395 кв. км української території (площа Люксембургу — 2586 кв. км), повідомляють російські та українські військові блогери. Для порівняння — 2024 року російські війська захопили 3388 кв. км. 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЄСзброясанкціїТрампУмєров
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