Ранковий дайджест ForUА: Санкції ЄС, нова посада Умєрова, хвороба Трампа, Калінінград під прицілом НАТО та зброя на передовій

18 липня, дайджест новин від редакції ForUА:

Словаччина дала згоду на розблокування 18-го пакету санкцій проти росії, — прем'єр Роберт Фіцо.

Масове відключення електроенергії відбулося на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Енергодар, Мелітополь, Приморськ та Веселівський район — без світла. Про причину поки нічого невідомо.

НАТО готове миттєво нейтралізувати Калінінград: розроблено план, — генерал США. Вже розроблено детальний план швидкого реагування, зокрема в рамках ініціативи «Лінія стримування східного флангу».

Україна пропонує іноземним компаніям випробувати свою зброю на лінії фронту проти росії, — Reuters. Компанії матимуть можливість надсилати техніку на бойові випробування, організовувати дистанційне навчання та отримувати зворотний зв’язок від військових.

У Трампа діагностували хронічну венозну недостатність. Президент США пройшов медичне обстеження через незначний набряк ніг і синці на руці, повідомила прессекретарка Білого дому Каролін Левітт.

Журнал Time присвятив обкладинку українським дітям, яких викрала росія. За інформацією Time, з початку війни близько 1,2 тисячі викрадених рф дітей вдалося повернути до України. Ще 19 546 українських дітей мають бути повернуті Кремлем.

Посли ЄС погодили 18 пакет санкцій проти росії, — Верховний представник ЄС Кая Каллас.«Одні з найжорсткіших санкцій ЄС» знижують стеля ціни на російську нафту для G7 та забороняють «Північні потоки».

Рустема Умєрова призначили секретарем РНБО. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента. Активізувати перемовний процес — одне з завдань Умєрова на найближчий час, — Зеленський.

Чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК чи перебувають у розшуку, дозволять тимчасово бронювати на критично важливих підприємствах: комітет рекомендував - законопроєкт.