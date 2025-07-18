Свіжі санкції: під ударом SWIFT, “тіньовий флот” і “Роснефть”

Європейський Союз схвалив новий, 18-й за рахунком, пакет санкцій проти Російської Федерації. Він включає одні з найжорсткіших на сьогодні обмежень, спрямованих на подальше послаблення військової та економічної спроможності Кремля. Про ключові пункти повідомили голова дипломатії ЄС Кая Каллас та агентство Bloomberg.

Основні пункти санкцій:

- Динамічна стеля цін на нафту: замість фіксованої межі в 60 доларів США вводиться плаваючий поріг, який коливатиметься в межах 45–50 доларів, з обов’язковим переглядом двічі на рік. Таким чином, прибутки Росії від експорту чорного золота ще більше знижуватимуться.

- Санкції проти “тіньового флоту”: під обмеження потрапили ще 105 суден, які використовуються для обходу нафтового ембарго. Загальна кількість танкерів під санкціями перевищила 400.

- Банківський сектор: близько 20 нових російських банків відключено від системи SWIFT. Також вводиться повна заборона на фінансові транзакції в ЄС для деяких установ.

- Газопроводи “Північний потік” і “Північний потік-2”: навіть у разі відновлення інфраструктури, поставки газу через ці труби будуть заборонені на рівні регуляцій.

- Китайські та інші іноземні організації: у санкційний список потрапили фінансові установи з Китаю та трейдери з третіх країн, які сприяли обходу санкцій або постачали чутливі технології для російського ВПК.

- Обмеження на технології для безпілотників: ЄС блокує експорт технологій, які прямо або опосередковано використовуються у виробництві дронів для армії РФ.

- Санкції проти ідеологів “перевиховання” українських дітей: обмеження вводяться також проти осіб і структур, причетних до депортації та пропагандистської обробки українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

Вперше до списку включено прапор реєстрації та найбільший НПЗ “Роснефти” в Індії, що обробляє російську нафту.

Цей пакет санкцій посилює економічний та енергетичний тиск на РФ у спробі обмежити її військову агресію проти України, вказують в Євросоюзі. Брюссель дає зрозуміти: санкційний тиск триватиме й надалі.