Війна

Майже 500 російських ракет та дронів атакували Україну цієї ночі

У ніч на 25 листопада (з 18:00 24 листопада) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 486 засобів повітряного нападу – 22 ракет та 464 БпЛА різних типів: 

- 464 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 250 із них – «шахеди»); 
- 4 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (район пуску: Рязанська обл. –рф); 
- 7 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: Курська обл. – рф); 
- 8 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря); 
- 3 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пуску: Брянська  обл. – рф). 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. 

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 452 повітряні цілі: 

- 438 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»; 
- 5 крилатих ракет Іскандер-К; 
- 5 крилатих ракет Калібр; 
- 3 балістичні ракети Іскандер-М. 

Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Фото: Повітряні сили.

 Автор: Галина Роюк

