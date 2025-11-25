У Києві продовжує зростати кількість жертв російського удару

В результаті російського удару по Києву наразі відомо про 6 загиблих.

"Київ: 6 загиблих, 13 постраждалих, серед яких одна дитина внаслідок російського удару по столиці. 18 людей вдалося врятувати. Підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків та надання допомоги постраждалим. Психологічну підтримку отримали 57 осіб", - повідомляє ДСНС.



У Святошинському район – внаслідок влучання поруч із 4-поверховою складською будівлею виявлено тіла 4 загиблих, ще 3 людини поранені. Пожежу ліквідовано.



У Печерському та Дніпровському районах триває розбір конструкцій у житлових багатоповерхівках та у гаражному кооперативі.

Фото: ДСНС.