﻿
Столиця

У Києві продовжує зростати кількість жертв російського удару

У Києві продовжує зростати кількість жертв російського удару

В результаті російського удару по Києву наразі відомо про 6 загиблих.

"Київ: 6 загиблих, 13 постраждалих, серед яких одна дитина внаслідок російського удару по столиці. 18 людей вдалося врятувати. Підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків та надання допомоги постраждалим. Психологічну підтримку отримали 57 осіб", - повідомляє ДСНС.

У Святошинському район – внаслідок влучання поруч із 4-поверховою складською будівлею виявлено тіла 4 загиблих, ще 3 людини поранені. Пожежу ліквідовано.

У Печерському та Дніпровському районах триває розбір конструкцій у житлових багатоповерхівках та у гаражному кооперативі.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ДСНСКиїввійнаобстрілокупанти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Трамп і Сі поговорили по телефону: Україна в центрі уваги
Полiтика 24.11.2025 20:31:50
Трамп і Сі поговорили по телефону: Україна в центрі уваги
Читати
Доходи РФ від нафти та газу в листопаді можуть скоротитися на 35%, - розрахунки Reuters
Економіка 24.11.2025 20:05:55
Доходи РФ від нафти та газу в листопаді можуть скоротитися на 35%, - розрахунки Reuters
Читати
Гайдай, якого підозрюють у корупції на закупівлі БпЛА і РЕБ, мобілізувався до ЗСУ
Суспiльство 24.11.2025 19:48:51
Гайдай, якого підозрюють у корупції на закупівлі БпЛА і РЕБ, мобілізувався до ЗСУ
Читати

Популярнi статтi