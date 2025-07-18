Словаччина відступила: посли ЄС схвалили нові санкції проти Росії

Посли Європейського Союзу погодили 18-й пакет санкцій проти Росії. Важливе рішення було ухвалене після того, як Словаччина погодилася зняти своє блокування, обмінявши підтримку санкцій на домовленості з Єврокомісією щодо енергетичних гарантій. Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у соцмережі X (Twitter).

"Зелене світло — посли ЄС схвалили санкції проти Росії. Офіційне схвалення очікується пізніше сьогодні", — написав Йозвяк.

Ключовою передумовою для зняття вето стала домовленість між урядом Словаччини та Єврокомісією щодо цін на газ. Раніше прем’єр Роберт Фіцо виступав проти санкцій, аргументуючи свою позицію ризиками енергетичної безпеки. Тепер Братислава, як повідомляється, отримала гарантії щодо стабільного постачання газу та захисту від його дефіциту, який може виникнути через поступову відмову ЄС від російського імпорту.

Новий пакет санкцій, що отримав схвалення, включає низку болючих для Кремля заходів:

- Введення динамічного цінового ліміту на російську нафту, який буде гнучко коригуватися залежно від ринкової кон’юнктури, ускладнюючи Росії маніпуляції цінами.

- Заборону на роботу газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2». Навіть якщо інфраструктуру відновлять, постачання газу через ці труби буде заблоковане.

- Розширення санкцій проти російських банків, включаючи розширення списків SDN та заборону на операції в межах ЄС.

В Брюсселі підкреслюють, що санкційна політика ЄС залишається жорсткою та послідовною — санкційний «конвеєр» працює без зупинок.