Надзвичайні події

П'яний поліціянт поранив трьох військових у селищі поблизу Запоріжжя

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру правоохоронцю, який влаштував стрілянину в селищі поблизу Запоріжжя, поранивши трьох військовослужбовців.

«Інцидент стався у неділю, 23 листопада. Правоохоронець, перебуваючи поза службою та у стані алкогольного сп'яніння, спровокував конфлікт із групою військовослужбовців. Спочатку він відкрив вогонь з автомата, здійснивши кілька неприцільних пострілів у бік військових. Після того як військовослужбовці його роззброїли, правоохоронець повернувся додому, взяв табельну зброю і знов вийшов на вулицю. Повернувшись на місце конфлікту, він здійснив ще декілька пострілів у бік військових, але вже цілячись на ураження», – йдеться в повідомленні ДБР.

В Офісі генерального прокурора уточнили, що поліціянт здійснив щонайменше 13 пострілів.

Правоохоронцю повідомили про підозру в закінченому замаху на вбивство, вчиненому відносно більше ніж двох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

прокуратураполіціядбр
