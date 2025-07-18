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Суспiльство

Страшна статистика: Україна втрачає населення з неймовірною швидкістю

Страшна статистика: Україна втрачає населення з неймовірною швидкістю

За перші шість місяців 2025 року в Україні народилося 86 795 дітей, тоді як померло 249 002 особи — це означає, що на одне немовля припадає понад троє померлих. Така дисбалансна демографічна ситуація свідчить про серйозні виклики для країни.

За останні десять років рівень народжуваності в Україні впав більш ніж удвічі — у 2,2 раза. Найбільше дітей за півроку народилося у Києві (майже 10 тисяч), на другому місці Львівська область із 8 282 новонародженими, а трійку лідерів замикає Дніпропетровська область із 6 670 дітей.

Найвища смертність, навпаки, зафіксована на Дніпропетровщині — 27 120 померлих, що становить близько кожної дев’ятої смерті в країні. У числі регіонів з високою смертністю також Київ (18 114 померлих) та Харківщина (17 694).

Попри загальні негативні тенденції, деякі регіони демонструють невелике зростання народжуваності. Так, у семи областях, зокрема на Київщині, Львівщині та Волині, показники народжуваності збільшилися на 5–6%.

Експерти наголошують, що демографічна криза в Україні має складний характер, на неї впливають як соціально-економічні фактори, так і наслідки війни, міграції та старіння населення.

 

Теги:

демографічна ситуаціярівень народжуваності в Українідемографічна криза в Україні
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