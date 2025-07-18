Трамп готовий «агресивно» добиватися миру Україні

Президент США Дональд Трамп налаштований рішуче і агресивно реалізувати своє бачення припинення війни в Україні. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

За її словами, Трамп — це лідер, який ухвалює тверді рішення і наразі «достатньо прозоро» висловлює оцінку ситуації, проявляючи терплячість, але водночас готується діяти наполегливо. «Я думаю, що президент — це людина, яка ухвалить ці рішення. Він продовжує підходити до цього агресивно, аби його бачення щодо завершення цього конфлікту було реалізоване», — заявила Брюс.

Речниця також підкреслила, що Трамп прагне покласти край кровопролиттю в Україні і водночас висловив розчарування через відмову російського лідера Володимира Путіна піти на поступки для досягнення миру.

Ця заява свідчить про те, що Трамп готовий застосувати жорсткі методи для завершення війни, поєднуючи дипломатичний тиск із можливою зміною підходів до переговорного процесу.

Політичні експерти наголошують, що така рішучість може суттєво вплинути на динаміку конфлікту, але водночас несе ризики ескалації, залежно від реакції всіх сторін.