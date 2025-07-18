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Суспiльство

Погода 18 липня: грози, шквали та трохи прохолоди

Погода 18 липня: грози, шквали та трохи прохолоди

Впродовж дня по всій території країни крім крайнього сходу очікуються помірні дощі. В Закарпатті, Прикарпатті, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій і в Житомирській областях очікуються значні опади, повідомляють синоптики. Також по всій території України, крім заходу, можливі грози. На Лівобережжі місцями буде град та шквали до 15-20 м/с. На решті території - вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря на півдні та сході +29-34. На решті території +21-26. У західних областях +16-21.

У Києві та області - короткочасний дощ. Вітер - південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в столиці +21-23, в області +20-25.

Теги:

Погода 18 липня
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