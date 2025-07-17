Скам'янілість цератозавра продали на аукціоні за 30,5 млн доларів

Скам'янілість динозавра роду цератозавр продали у середу, 16 липня, на аукціоні Sotheby's за 30,5 млн дол., повідомляє The New York Times.

Минулого місяця аукціонний дім прогнозував, що вартість молодого цератозавра, хижої рептилії, яка блукала Північною Америкою 150 млн років тому, становитиме від чотирьох до шести млн доларів.

Зразок, виставлений на аукціон, був знайдений приватними шукачами скам'янілостей у 1996 році поблизу кар'єру Bone Cabin Quarry, штат Вайомінг, і є лише четвертим скелетом цератозавра, знайденим коли-небудь. Це також єдиний ювенільний екземпляр, змонтований скелет якого сягає понад 1,83 м заввишки і майже 3,35 м завдовжки.Особливою рисою знахідки є повний, делікатно збережений череп.

Цератозавр мешкав у заплавах сучасного американського Заходу приблизно за 90 млн років до того, як непташині динозаври вимерли. Цей вид відзначається тонким рогом на носі та кинджалоподібними зубами.

Вперше цей скелет придбав Музей стародавнього життя в штаті Юта, він зберігався і не виставлявся для публічного показу до 2024 року. Згодом некомерційний музей вилучив його зі своєї колекції і продав колишньому співробітнику, а нині комерційному палеонтологу Броку Сіссону. Його компанія змонтувала скам’янілість і доставила на аукціон Sotheby's.

Торги за скелет цератозавра тривали шість хвилин за участі шести учасників, які змагалися в залі, онлайн і телефоном. Sotheby's поки що не розкриває ім'я переможця торгів.

Ціна динозавра зробила його третім найдорожчим викопним, проданим на аукціоні. Минулого року Sotheby's встановив рекорд, продавши стегозавра на прізвисько "Апекс" хедж-фонду мільярдера Кеннета Гріффіна за 44,6 млн дол. На початку 2020 року скелет тиранозавра рекса на ім’я "Стен" був проданий на аукціоні Christie's за 31,8 млн.