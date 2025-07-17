У Великобританії народилося 8 дітей без спадкових хвороб завдяки ДНК трьох людей

Лікарі у Британії оголосили про народження 8 здорових дітей після проведення новаторської процедури, яка дозволяє створювати ембріони екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) з ДНК трьох людей, щоб запобігти успадкуванню дітьми невиліковних генетичних захворювань. Про це пише The Guardian.

Четверо хлопчиків та чотири дівчинки, включаючи одну пару близнюків, народилися від семи жінок.

Вони не мають ознак мітохондріальних захворювань, які вони могли б успадкувати.

Усі матері мали високий ризик передачі небезпечних для життя захворювань своїм дітям через мутації в їхніх мітохондріях - крихітних структурах, що знаходяться всередині клітин і забезпечують енергію, необхідну їм для функціонування.

Професор Даг Тернбулл, який був частиною команди, що понад два десятиліття розробляла цю процедуру, сказав, що здорові пологи заспокоїли дослідників та родини.

Зазначається, що переважна більшість із 20 000 генів людини згорнута в ядрі майже кожної клітини тіла.

Проте рідина, яка оточує це ядро, містить сотні тисяч мітохондрій, які несуть власний набір із 37 генів.

Мутації в цих генах можуть погіршити функціонування або повністю «вивести з ладу» мітохондрії з катастрофічними наслідками.

Люди успадковують усі свої мітохондрії від своєї біологічної матері. Мутації в крихітних структурах можуть вплинути на всіх дітей, яких народжує жінка.

Перші симптоми мітохондріального захворювання, як правило, з'являються в ранньому дитинстві, коли енергоємні органи, такі як мозок, серце та м'язи, починають відмовляти.

Багато дітей з цієї хворобою мають затримки розвитку, потребують інвалідних візків і помирають молодими.

Приблизно один із 5 000 новонароджених страждає від цього захворювання.