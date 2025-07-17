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Суспiльство

Дистанційне навчання не скасовується, – роз'яснення Федорова

Дистанційне навчання не скасовується, – роз'яснення Федорова

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров роз'яснив ситуацію навколо скасування Наказу №1112 Міністерства освіти і науки, який регулював організацію дистанційного навчання в школах.

Як зазначив Федоров, скасування Наказу №1112 не передбачає відміну дистанційного навчання. Влада, за його словами, працює над тим, щоб забезпечити безпеку учнів, зокрема в умовах війни, тому дистанційка залишиться частиною освітнього процесу. "Безпека дітей — наш ключовий пріоритет", — підкреслив він. Також міністр зауважив, що якість дистанційного навчання буде залишатися важливим пріоритетом, адже навчання в офлайн-форматі можливе тільки за гарантії безпеки для дітей.

Що стосується скасування самого наказу, то, за словами Федорова, громади та депутати виступають проти можливості закриття шкіл на прифронтових територіях, де кількість учнів у класах менша, ніж передбачає Наказ №1112. Саме через це рішення про скасування наказу було ухвалено.

Ми будуємо підземні школи та сучасні укриття, щоб діти могли навчатися офлайн безпечно за будь-яких умов, — додав він.

Федоров також наголосив, що влада продовжить працювати над забезпеченням якісної освіти для всіх дітей, враховуючи потреби учнів, батьків та педагогів.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

дистанційне навчанняосвіта в УкраїніМихайло Федоров
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