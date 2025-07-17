Поляки вимагають від української влади виправити підручник з історії України

Міністерка національної освіти Польщі Барбара Новацька написала листа українському колезі Оксенові Лісовому, в якому заявила, що польська сторона дуже стурбована змістом українських підручників з історії, що зображують події 1943-1947 років, зокрема Волинську трагедію.

Про це пише PAP.

У листі до Лісового, міністерка «з жалем» заявила про стурбованість Варшави. Вона наголосила, що «особливо складним періодом в історії Волині, а водночас і в польсько-українських відносинах», був час Другої світової війни, назвавши Волинську трагедію «масовими злочинами проти польського населення».

Запитання виникли до підручника «Історія України» для 10 класу, виданого у 2023 році. А саме Новацька писала про уривок зі сторінки 256.

«(УПА) діяла переважно на Волині та в Галичині. У 1943 році її очолював Роман Шухевич. Протягом двох років її існування до лав УПА вступило 30 000-40 000 солдатів. Активісти УПА вважали своїми ворогами українських комуністів, нацистів та поляків. Причиною погіршення польсько-українських відносин стали масові вбивства українців, скоєні Армією Крайовою. Це була підпільна польська армія, керівництво якої хотіло повернутися до довоєнних кордонів Польщі. Її жертвами стали мешканці Холмщини, Підляшшя, Галичини та Волині. Кривава польсько-українська війна, яка забрала життя не лише солдатів, а й мирних жителів, тривала до 1947 року», — цитує підручник видання.

Новацька звернувся до українського міністра з проханням «вжити негайних заходів, зокрема переглянути інші підручники та підготувати нові, які відповідатимуть поточному стану польсько-українських відносин».

За словами урядовиці, представники обох країн контролюють зміст підручників у межах діяльности двосторонньої Польсько-української експертної комісії з удосконалення шкільних підручників з історії та географії.

Сама Новацька запропонувала розглянути можливість зміни правил роботи комісії, щоб обидві сторони могли висувати підручники, що становлять спільний інтерес, для розгляду.

Окрім того, за словами міністерки, під час чергового засідання Комісії в Ужгороді в січні один із її українських членів нібито запропонував створити спільний підручник з історії. Тож вона попросила Лісового зайняти позицію щодо зміни правил роботи комісії та, можливо, розпочати роботу над підготовкою спільного підручника.

У роки Другої світової війни в умовах німецької окупації на теренах України діяло одразу декілька партизанських рухів. Це, зокрема, були загони Української повстанської армії (УПА) та польської Армії Крайової. Вони переважно вели свою боротьбу на Волині.

Тоді ж обидві сторони проводили обопільні етнічні чистки, аргументуючи це помстою за репресії упродовж минулих років та вже нинішні вбивства. Згідно з даними Інституту історії України, це був один із кривавих епізодів українсько-польського конфлікту часів Другої світової війни.

Згідно з польськими підрахунками, під час цієї трагедії з польського боку загинули щонайменше 35 тисяч людей, із яких 18 тисяч були ідентифіковані, а з українського боку полягло, за даними проєкту Українського католицького університету (УКУ), від 9 до 10 тисяч людей.

Польська сторона переважно маніпулює кількістю загиблих поляків, яка тяжіє до неадекватного збільшення до сотень тисяч....