Ситуація на фронті: рекордна кількість атак дронів і авіаударів

За минулу добу в Україні сталося 160 бойових зіткнень, з яких майже третина припала на Покровський напрямок. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Ворог продовжує масовані удари: за добу російські війська завдали 1 ракетного та 78 авіаударів, застосували 4150 дронів-камікадзе, скинули 125 керованих авіабомб і здійснили 5662 обстріли, зокрема 102 — з реактивних систем залпового вогню.

Найгарячіше минулої доби було на Покровському напрямку: ЗСУ зупинили 51 штурмову та наступальну дію росіян у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Муравка, Удачне та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорватися 22 рази — поблизу Піддубного, Мирного, Вільного Поля, Воскресенки та Зеленого Поля.

На інших ділянках фронту ситуація теж залишається складною:

Куп’янський напрямок: три атаки ворога, всі — відбиті.

Лиманський: 22 штурми поблизу 10 населених пунктів.

Краматорський: 7 атак, зокрема в бік Оріхово-Василівки та Білої Гори.

Торецький: 9 бойових зіткнень біля Торецька, Русиного Яру, Неліпівки.

Сіверський та Північно-Слобожанський: понад 20 атак і 13 авіаударів.

Південь: на Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ протягом доби уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і техніки противника.