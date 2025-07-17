Погода 17 липня: спека подекуди відступить

Циклонічний вихор на півночі Європи регенерувався та знову виходить на захід України та Білорусь. Тож спека відступить та дасть трохи перепочити, але це не надовго. Сьогодні в Україні очікуються помірні короткочасні дощі і грози., повідомили синоптики.

Мінлива хмарність. У північних, більшості центральних областей - помірні короткочасні дощі, грози, на Закарпатті та Прикарпатті - зливи. Вітер - західний, південно-західний, 7-12 м/с, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Температура повітря на заході +19-24°; на півночі +22-27°; на решті території +29-34°.

У Києві та області - хмарно з проясненнями. Вітер - північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура повітря у столиці + 23-25°, в області +22-27°.

Через погіршення погодних умов на Закарпатті і Прикарпатті, у більшості північних, центральних, південних областей та на Харківщині оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища. Рівень небезпечності – жовтий. Також на окремих рiчках суббасейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очікується підвищення рівнів води на 0,1-0,6 метра із подальшим затопленням заплав на річці Західний Буг біля поста Кам’янка-Бузька і річці Полтва біля поста Буськ (Львівській обл.).