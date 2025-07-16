У Києві вандал пошкодив скульптуру відомого французького художника Коломіна

Вандал скинув з пішохідного мосту інсталяцію французького вуличного художника Джеймса Коломіна. Це червона дівчинка у бойовій касці, яка каталась на гойдалці над Алеєю Героїв Небесної Сотні на Майдані Незалежності.

Як повідомили у Муніципальній охороні, чоловік скинув інсталяцію з мосту. «Дівчинка на гойдалці» впала на бруківку та тріснула. Муніципали разом із поліцейськими затримали неадеквата. Ним виявився 34-річний місцевий мешканець.

Для документування хуліганських дій викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, відомий французький вуличний художник Джеймс Коломіна, якого часто називають «Бенксі у скульптурі», встановив у серпні 2024 року в Києві п’ять скульптур до Дня незалежності України. Всі персонажі художника червоного кольору крові. Скульптури розповідають про жорстоку реальність війні, в якій вимушені рости українські діти через російську агресію.

Першу свою роботу Джеймс розмістив на будівлі столичного Головпоштамту. Це скульптура дитини в капюшоні, яка «виходить» зі стіни будівлі та малює український тризуб на фасаді будівлі. Ще одну роботу французького художника можна побачити на бульварі Шевченка, на місці знесеного пам’ятника Миколі Щорсу. Там тепер стоїть скульптура дівчинки з соняшниками.

А на вхідній брамі ботсаду імені академіка Фоміна поблизу станції метро «Університет» можна побачити дівчинку з серцем і плюшевим ведмедиком. П’ятою інсталяцією став голуб з лавровою гілочкою в дзьобі та із заводним ключем у спині, котра з’явилася на одному з ліхтарних стовпів на Майдані Незалежності.

Крім того, Джеймс Коломіна створив у столиці ще одну роботу, вже не скульптурну: поле для гри в класики у формі ракети. Художник намалював його червоною фарбою в парку імені Тараса Шевченка.