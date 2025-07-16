Харківський актор коригував ворожі удари по місту

У Харкові Служба безпеки України викрила та затримала інформатора країни-агресора РФ, який коригував ворожі повітряні атаки по місту. Ним виявився 61-річний колишній актор місцевого театру для дітей та юнацтва.

За даними СБУ, чоловік під виглядом прогулянок фіксував на смартфон місця дислокації українських військових, зокрема запасні пункти Сил оборони. Він фотографував будівлі, в яких, на його думку, перебував особовий склад ЗСУ, та позначав їх на гугл-картах.

Отримані координати він передавав російським спецслужбам через свого знайомого, з яким раніше разом навчався на акторському факультеті. Для конспірації вони спілкувалися у анонімному чаті популярного месенджера.

СБУ задокументувала протиправну діяльність інформатора та затримала його на початковому етапі розвідувальної роботи. Під час обшуку у його помешканні вилучено телефон із доказами шпигунства.

Затриманому повідомлено про підозру за статтею 114-2 Кримінального кодексу України — поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.