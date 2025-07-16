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Ракети Tomahawk Україні не допоможуть: подробиці

Ракети Tomahawk Україні не допоможуть: подробиці

Україна не зможе ефективно застосовувати далекобійні ракети Tomahawk, які може отримати від США, через відсутність відповідних носіїв. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв’ю The Guardian.

«Їх непросто використовувати. Основними носіями є бойові кораблі або стратегічні бомбардувальники. У нас немає стратегічних бомбардувальників», — пояснив він.

Натомість Україна веде перемовини з Вашингтоном про зняття обмежень на використання ракет Atacms з дальністю 300 км, оскільки це дозволить вражати військові об’єкти рф у глибокому тилу.

За словами Скібіцького, наразі стратегічні бази рф переміщено більш ніж на 500 км від українського кордону. Українські Сили оборони можуть атакувати їх лише безпілотниками з малою бойовою частиною — близько 5 кг вибухівки. Натомість ракета Atacms має 500-кілограмову бойову частину, що дозволяє завдавати значно потужніших ударів.

«Для нас дуже важливо отримати дозвіл від США на використання ракет великої дальності. Ми хочемо руйнувати і виводити з ладу, згідно з процедурою НАТО», — підкреслив представник ГУР.

 

Теги:

ГУРракети TomahawkВадим Скібіцький
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