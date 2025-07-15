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Трамп не збирається передавати Україні далекобійну зброю і не радить Зеленському бити по Москві, - Sky News

Трамп не збирається передавати Україні далекобійну зброю і не радить Зеленському бити по Москві, - Sky News

Президент США Дональд Трамп виступив проти ударів України по Москві, які, за повідомленнями ЗМІ, він обговорював напередодні з Володимиром Зеленським.

Про це Трамп розповів у розмові з журналістами у вівторок, повідомляє Sky News.

На питання, чи повинен український президент "бути агресивним" і розпорядитись завдати ударів по Москві чи вглиб Росії, Трамп відповів: "Ні, він не повинен націлюватися на Москву".

Він також заперечив наміри відправити Україні далекобійну зброю у межах схеми з продажу американського озброєння через НАТО.

"Ні, ми не збираємося цього робити", – прокоментував Трамп.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що під час розмови із Зеленським напередодні президент США запитав, чи може Київ завдати удару по Москві та Санкт-Петербургу.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що Трамп справді ставив таке питання, але "не закликав до подальших вбивств".

ЗМІ також писали, що президент США Дональд Трамп нібито розглядав можливість відправки Україні крилатих ракет Tomahawk.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НАТОДональд Трамп
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