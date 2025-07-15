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Культура

Студія Disney повертає Джонні Деппа до франшизи "Пірати Карибського моря"

Студія Disney повертає Джонні Деппа до франшизи "Пірати Карибського моря"

Студія Disney працює над продовженням легендарної франшизи “Пірати Карибського моря”. Вже відомо, що до своєї культової ролі капітана Джека Горобця повернеться Джонні Депп.

Окрім нього, як пише видання The Disinsider, на великих екранах з’являться й Орландо Блум, й Кіра Найтлі.

“Нині у розробці знаходиться тільки сиквел/перезапуск, в якому повернуться ключові персонажі, включаючи Вілла Тернера, Елізабет Свон і капітана Джека Горобця, оскільки фільм розвиватиметься в новому напрямку з новими персонажами”, – повідомили творці фільму.

Втім, наразі не відоме ім’я режисера перезапуску, втім анонс фільму може відбутись вже у серпні цього року.

“Скоріш за все, офіційний анонс нового фільму відбудеться на виставці Disney D23 Expo, де студія представить нові фільми та серіали”, – заявили творці.

Зазначимо, що останній фільм “Пірати Карибського моря: Помста Салазара” вийшов у 2017 році. До цього було ще чотири частини, які були успішними та отримали чимало престижних нагород: “Оскар”, премію “BAFTA”, MTV Movie Awards та багато інших.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Орландо БлумДжонні ДеппСтудія DisneyПірати Карибського моряКіра Найтлі
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