Путін вважає свої цілі набагато важливішими, ніж будь-які потенційні економічні втрати від тиску Заходу, - Reuters

Путін, не зважаючи на погрози Трампа, буде продовжувати війну і хоче захопити ще більшу частину України, повідомляє Reuters з посиланням на джерела близькі до Кремля.

Його підхід базується на думці, що економіка та ЗС РФ достатньо сильні, щоб витримати будь-які додаткові заходи Заходу.

Путін вважає свої цілі набагато важливішими, ніж будь-які потенційні економічні втрати від тиску Заходу, і його не турбують погрози США ввести мита на Китай та Індію за купівлю російської нафти.

Два джерела видання заявили, що РФ має перевагу на полі бою, а її економіка, орієнтована на війну, перевершує виробництво ключових боєприпасів, таких як артилерійські снаряди, альянсом НАТО на чолі з США.

Він вважає, що ніхто, включаючи американців, не займався з ним серйозно деталями миру в Україні, тому він буде продовжувати, поки не отримає те, що хоче.

«Путін цінує відносини з Трампом і він мав хороші переговори з Віткоффом, але інтереси РФ стоять понад усе», – заявляє джерело видання.

Умови кремлівського диктатора для миру включають юридично зобов'язуючу обіцянку, що НАТО не буде розширюватися на схід, нейтралітет України та обмеження її збройних сил, захист російськомовних громадян, які там проживають, та визнання територіальних здобутків РФ..

Він також готовий обговорити питання гарантій безпеки для України за участи провідних світових держав, хоча поки що не зовсім зрозуміло, як це буде працювати, зазначають джерела.

Очільник рашистів може прагнути захопити більше територій, якщо війна не буде зупинена.