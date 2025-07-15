ЦАХАЛ прийшов на допомогу друзам у сирійській провінції Ес-Сувейда

Влада Сирії ввела війська до міста Ес-Сувейд на півдні країни, де наприкінці минулого тижня розпочалися заворушення між громадою друзів та племенами бедуїнів.

За даними Сирійської наглядової ради з прав людини, від ранку 13 липня загинуло 102 людини, включно з двома дітьми та двома жінками. Серед загиблих 61 друз, 18 бедуїнів, 16 співробітників міністерства оборони та сім невідомих осіб у військовій формі. Поранені десятки людей, зокрема дітей.

У місті запровадили комендантську годину. Армія оборони Ізраїлю заявила, що ЦАХАЛ став завдавати ударів по військовій техніці сирійських урядових сил у районі Ес-Сувейда. Зокрема, як ідеться в пресрелізі, ударів завдано по танках, БТР та реактивних системах залпового вогню, а також по під’їзних дорогах, щоб зірвати прибуття колон до міста.

«ЦАХАЛ продовжує стежити за розвитком подій, зберігаючи готовність до різних сценаріїв», – ідеться в повідомленні ізраїльської армії.

Міністерство оборони Сирії оголосило про припинення вогню в Ес-Сувейді. Очільник відомства Мурхаф Абу Касра заявив, що було досягнуто згоди з «відомими особами та високопосадовцями» міста.

У 2010 році, до початку громадянської війни у Сирії, громада друзів сягала близько 700 тисяч осіб, що становило близько 3% населення. Майже половина з них жили в провінції Ес-Сувейда. Там друзи становили близько 90% населення, поряд із помітною християнською меншиною. Спільноту друзів підтримує Ізраїль. У грудні 2024 року, після падіння режиму Башара Асада, друзи попросили Ізраїль приєднати до себе шість їхніх сіл.